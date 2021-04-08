Sol Parti Artvin İl Örgütü Başkanı, 'parti binasına asılan İstanbul Sözleşmesi pankartı sebebiyle gözaltına alındı'

Sol Parti'nin Artvin İl Örgütü Başkanı Sercan Dede, parti binalarına astıkları İstanbul Sözleşmesi pankartı sebebiyle gözaltına alındı.

Twitter'da paylaştığı mesajda Dede, işyerine gelen sivil polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Dede, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Pankartta, "İstanbul Sözleşmesi bizimdir. Tek adamın kararnameleri hükümsüzdür" ifadeleri yer alıyordu.

Hopa ve Borçka'da da benzer pankart asıldı

Artvin'de Sol Parti'nin Hopa İlçe Örgütü ise önceki gün benzer bir pankart astıklarını ve asılan pankartın polis tarafından söküldüğünü duyurmuştu. Ardından da parti üyeleri ifade vermek için emniyete gitmişti.

Ardından yine benzer bir pankart bu kez de Borçka Sol Parti İlçe binasına asılmış; ardından da partinin Borçka İlçe Örgütü Başkanı gözaltına alınmıştı. Sol Parti, ilçe başkanının ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Sol Parti: Bütün binalarımıza asmaya devam edeceğiz

Sol Parti Genel Merkezi ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, benzer pankartları tüm il ve ilçe binalarına asacaklarını belirtti.