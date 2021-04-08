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Sokaktan geçen bir kişi Serdar Ortaç'a tepki gösterdi: "Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya, sen adam değilsin"

Ortaç, uzaklaşan adamın arkasından "Yapma be abi, yapma be abi" diye seslendi

08 Nisan 2021 21:31

Kız arkadaşı Seçil Gür ile İstanbul'da bir mekandan çıkan Serdar Ortaç, yoldan geçen bir kişinin "Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya, sen adam değilsin" tepkisiyle karşılaştı. Ortaç, 1999 yılında Ahmet Kaya'nın Kürtçe şarkı söylemesine tepki gösteren kişiler arasında yer almış ve yıllar sonra pişman olduğunu söyleyerek özür dilemişti.

Uzun süredir meslektaşı Seçil Gül ile aşk yaşayan Serdar Ortaç, önceki akşam sevgilisiyle İstanbul Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Ortaç, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. 

Serdar Ortaç muhabirlerin sorularını yanıtlarken, yoldan geçen bir vatandaş ünlü şarkıcıya "Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya, sen adam değilsin!" diye bağırdı. Ortaç, uzaklaşan adamın arkasından "Yapma be abi, yapma be abi" diye seslendi.

Mekanda kapanış saati olan 19.00'a kadar kalan çift, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Serdar Ortaç'a "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusu yöneltildi. Araya giren Seçil Gür, "Ben yazacağım Serdar'ın hayatını" dedi. Ünlü popçunun değişken bir ruh hali olduğunu söyleyen Gür, "Üç kişiyle yaşıyorum" diye espri yaptı.

Ahmet Kaya ile arasında ne olmuştu?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 1999'daki MGD ödül töreninde "Kürtçe şarkı söylemek istiyorum" diyen Ahmet Kaya'ya tepki gösteren sanatçılar arasında yer almıştı. Bu hareketinden dolayı pişman olan Ortaç, yıllar sonra özür dilemişti.

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