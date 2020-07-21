Serdar Ortaç, Ahmet Kaya hayranlarından af bekliyor: Allah benim belamı versin

Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayın yapan Katarsis X-TRA adlı programına konuk olan Serdar Ortaç, sanatçı Ahmet Kaya'ya linç girişiminin yaşandığı geceye ilişkin Binlerce kez özür diliyorum, bütün Ahmet Kaya hayranlarından. İnşallah kabul ederler… En büyük pişmanlıklarımdan biridir, rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak’ dedi. Ahmet Kaya hayranlarından kendisini affetmelerini bekleyen Ortaç, "İnşallah kabul ederler" diye de ekledi.

Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği’nin 10 Şubat 1999’de düzenlediği “Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması” ödül töreninde linç edilmişti.

Kaya'nın "Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum" demesi üzerine sahneye çıkan Ortaç, 10. Yıl Marşını söylemişti. Ardından Kaya'ya bir linç girişimi düzenlenmişti.

Ortaç, Gökhan Çınar'ın ‘En büyük pişmanlıklarından bir tanesini Ahmet Kaya meselesi olarak tanımlıyorsun. Neyden pişmansın?’ sorusuna ‘Binlerce kez özür diliyorum, bütün Ahmet Kaya hayranlarından. İnşallah kabul ederler… En büyük pişmanlıklarımdan biridir, rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak’ dedi.