Sokakta karşılaştığı kızını saçlarından sürükledi, devreye polis girdi

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen ve sokakta karşılaştığı kızını saçlarından tutarak sürükledi. Devreye giren polis ekipleri, annenin ifadesini aldı. Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı'nda 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu eve götürmek istedi. 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi. Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.