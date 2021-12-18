T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sokakta karşılaştığı kızını saçlarından sürükledi, devreye polis girdi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu

18 Aralık 2021 11:41

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen ve sokakta karşılaştığı kızını saçlarından tutarak sürükledi. Devreye giren polis ekipleri, annenin ifadesini aldı.
Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı'nda 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu eve götürmek istedi. 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi.
Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.
Diyarbakırkızını saçlarından sürükledi

Diğer Videolar

Tarkan yeni şarkısının 10 saniyelik kısmını sosyal medyadan paylaştı

Kocaeli'de esnafın zamlı faturalara isyanı: "Birileri ejder meyveleri yerken, ben burada soğukta oturmaya karşıyım"

İyi Partili Özlale, 6 genel başkanın 12 Şubat'ta gerçekleşecek görüşmesiyle ilgili konuştu: Buradan direkt olarak siyaseti değiştirecek bir şey çıkacağını zannetmiyorum

Sümela Manastırı'nda tepki çeken DJ'li tanıtım filmi, Yunanistan kanalında

Kaftancıoğlu: 'Zamlar geri alınsın' diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı yapacağımız basın açıklamasıyla başlatıyoruz

Önce elektrik çarptı, sonra 'kulübede sigara içtiği' gerekçesiyle işten çıkarıldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24