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Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı

14 Mayıs 2022 12:10

Sosyal medyada bir vatandaş tarafından paylaşılan video, kısa sürede viral oldu. Sokakta flüt çalan bir gencin yeteneği, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen ve paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

Videoyu paylaşan kişi, gencin yanına yaklaştıktan sonra flüdü çalmasını talep etti. Bu ricayı kırmak istemeyen genç, "Öğrendiklerimi çalayım abi, bismillah" diyerek flütü üflemeye başladı.

Gencin flütten çıkardığı ses, adeta kendisine hayran bıraktı. 

 

sokakmüzisyenflüt çalan genç

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