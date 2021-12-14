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Sokak röportajları için "sipariş" ve "ezberletilmiş yalanlar" diyen Bakan Varank: Teknofest Kuşağı'nı alkışlamaya devam edeceğiz

14 Aralık 2021 12:33

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştığı video da , ''Sipariş sokak röportajlarıyla, ezberletilmiş yalanlarla gençlere umutsuzluk aşılayanlara inat, destan yazan Teknofest Kuşağı'nı alkışlamaya, onları desteklemeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

TBMM bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasıyla birlikte TEN-KNOFESt kapsamında alınan başarıların da yer aldığı bir videoyu paylaşan Varank, ''Sipariş sokak röportajlarıyla, ezberletilmiş yalanlarla gençlere umutsuzluk aşılayanlara inat, destan yazan Teknofest Kuşağı'nı alkışlamaya, onları desteklemeye devam edeceğiz.'' notunu düştü.

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mustafa VarankSanayi ve Teknoloji BakanıTeknofestAKP

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