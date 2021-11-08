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Sokak röportajında zam tartışması: "Zamları Erdoğan'ı bertaraf etmek için yapıyorlar"

"Kuyumcular, çarşı pazar her yer dolu"

08 Kasım 2021 11:29

Bursa'da yapılan bir sokak röportajı sırasında vatandaşa son dönemde yapılan elektik, doğalgaz ve benzin zamları sorulduğu sırada, soruya yanıt veren bir vatandaş, zamların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bertaraf etmek için yapıldığını savundu. 

'Sen Ne Dersin' isimli Youtube kanalında yer alan sokak röportajında, "Kuyumcular, çarşı pazar her yer dolu" diye konuşan vatandaş, kendisine karşı çıkanlara ise "Nankör olmayın" dedi. 

"Bu zamlar niye geliyor" sorusuna "Erdoğan'ı bertaraf etmek için yapıyorlar" yanıtını veren vatandaş "Kim yapıyor?" sorusuna da "Kılıçdaroğlu" diye cevap verdi.

zamsokak röportajıZamları Erdoğan'ı bertaraf etmek için yapıyorlar

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