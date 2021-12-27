Sokak röportajında söyledikleriyle gündem olan vatandaş: Sattırmıyorlar liflerimi bile; beni susturuyorlar ama ben susmadım

Sokak röportajında söyledikleriyle gündem olan 70 yaşındaki Zehra Canan isimli vatandaş "Beni susturuyorlar ama ben susmadım" dedi.

Ankara Kızılay'da lif ve patiklerini satan Canan, valiliğin buna engel olduğunu söyledi. TELE1'de '18 Dakika' programına telefon bağlantısıyla katılan Canan “Sattırmıyorlar liflerimi bile. Kaç kere karakola çektiler. Valilik diyorlar. Ben de ‘kardeşim ben ne yiyeyim, çocuğumun işi gücü yok’ diyorum. Bana ne diyorlar, konuşma karşındaki polis, bekçi diyorlar. Beni susturuyorlar ama ben susmadım” diye konuştu.

Canan sokak röportajında "Vergilerle, zamlarla ülke dönmez. Yirmi senedir sen baştasın bir istihdamın yok mu? Bir ekonomin yok mu? Sen nasıl devletsin üretmedin mi? Amerika'nın neoliberalizm politikalarını kaldırın. Çin modeliymiş..." diyerek sosyal medyada gündem olmuştu.

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Kaynak: TELE1