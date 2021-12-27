Sokakta ördüğü lifleri satan 70 yaşındaki kadın: Çin modeli hadi canım sende; neoliberalizm politikalarını kaldırın, vergilerle zamlarla ülke dönmez

Ankara Kızılay'da yapılan bir sokak röportajında muhabirin ülke ekonomisinin gidişatına ilişkin sorusuna 70 yaşındaki kadının verdiği cevaplar gündem oldu. Ördüğü lif ve patikleri satarak geçimini kazanan kadın, iktidarın uyguladığı ekonomi politikalarını "Vergilerle, zamlarla ülke dönmez. Yirmi senedir sen baştasın bir istihdamın yok mu? Bir ekonomin yok mu? Sen nasıl devletsin üretmedin mi? Amerika'nın neoliberalizm politikalarını kaldırın. Çin modeliymiş..." diyerek eleştirdi.

Ortaya Karışık Youtube kanalında yayınlanan bir sokak röportajında vatandaşın gündemi ve iktidarın uyguladığı ekonomik politikalara ilişkin sorular soruldu.

"Çin modeli hadi canım sende"

Muhabirin dolar kuru ile ilgili sorusunu yanıtlayan 70 yaşındaki kadın şunları söyledi:

"Vergilerle, zamlarla bu ülke dönmez. Yirmi senedir sen baştasın bir istihdamın yok mu? Bir ekonomin yok mu? Sen nasıl devletsin üretmedin mi? Yüzde 80 devletin üretmesi lazım. Kamucu ol biraz. Biraz devletçi ol. Kendin üret, kendin sat. Vergi, zam bununla ülke kalkınır mı? Bir de bu Amerikan politikaları var ya. Neoliberalizm. Allah aşkına şu politikaları kaldırsınlar. Bu Amerikan'nın politikaları nereye gitse o ülke istifa ediyor. Paraları alıyor gidiyor.

Çin modeliymiş. Çin'in yüzde 80'i devletin. Var mı özelleştirme? Sağlık bedava, okul bedava, yol bedava, konut bedava. Çin modeli hadi canım sende. Çin dünya pazarını eline almış. Sen ne ithal ediyorsun? O Özal var ya Özal o getirdi. 24 Ocak karalarını soktu ülkeye, serbest piyasa ekonomisi soktu. Serbest piyasa ekonomisini bu ülke kaldıramaz. Bu sermaye var ya bu sermaye; tekelci kapitalistler. Bunlar sermayenin dostu; tekelci kapitalistler. Bu iş adamlarından elinizi çekin. Bu iş adamaları ülkeyi batırır, batırdılar."