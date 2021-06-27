Sokak röportajında erken seçim tartışması: "Cep telefonu olmayan yok" diyen adama "Bankaya olan borçlarını da söyler misin?" yanıtı

Yol TV'nin gerçekleştirdiği sokak röportajında farklı görüşü savunan iki vatandaş arasında erken seçim tartışması yaşandı. Vatandaş, "Cep telefonu olmayan yok" diyen adama "Bankaya olan borçlarını da söyler misin?" yanıtını verdi.

"Zorla mı yaptırılıyor sana, yapma" diyen adam, "Daha iyisi varsa getirin ben de ona vereceğim" dedi.

Erken seçimin olması gerektiğini savunan vatandaş ise iktidar için "Kaybedeceğinden kendi de emin. O yüzden yapmıyor" dedi.

Kaynak: Yol TV