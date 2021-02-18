"Ekonomi iyi gidiyor' tartışmasına 'buzdolapları uçuyor, Ay'a gidiyoruz' sözleriyle müdahil olan vatandaşın sözleri gündem oldu

Sokak röportajında konuşan bir kişi "Cumhurbaşkanımız Ay'a çıkıyoruz dediğinde, buna bile karşı çıkan bir kesimle karşı karşıya hükümet" diye konuşan bir vatandaşa yanıt vererek "Şöyle bir havaya baksanıza çamaşır makineleri uçuyor, ben Ay'a bilet alacağım nerede satıyorlar" diyerek yanıt verdi.

Kendine Muhabir Youtube kanalının sokak röportajında konuşan bir vatandaş "Cumhurbaşkanımız Ay'a çıkıyoruz dediğinde, buna bile karşı çıkan bir kesimle karşı karşıya hükümet. Ben bunu düşünüyorum açıkçası. "İnsanlar aç" diyorlar ya, şu sokakta kimin üstünde yamalı pantolon var. Kriz nerede? Bence ekonomi kötü olması için insanların birbirini öldürmesi lazım, yamalı pantolonla çıplak gezmesi lazım" dedi.

O sırada yoldan geçen ve emekli olduğunu ifade eden bir adam ise "Siz hep böyle millete bakıyorsunuz. Şöyle bir havaya baksanıza çamaşır makineleri uçuyor. Cumhurbaşkanımız dedi ya uçacak, buzdolapları da uçuyor. Şimdi her şey bitti Ay'a gidiyoruz, ben bilet alacağım nerede satıyorlar" diye yanıt verdi.