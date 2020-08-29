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Sokak ortasında pompalı dehşeti; aracın içine defalarca ateş edip kaçtı

Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

29 Ağustos 2020 12:59

Gaziantep’te bir şahıs eşine baktığı iddiasıyla bir kişiye aracın içinde defalarca pompalı tüfekle ateş etti.

İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, eşine baktığı gerekçesiyle başka bir kişiyi otomobilinin içerisinde pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu. Şahsın ölmesini bekleyen pompalı zanlı, vurduğu kişinin öldüğünü zannederek olay yerinden arabasına binerek kaçtı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişiye olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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