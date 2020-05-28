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Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti; 18 kişiye Covid-19 bulaştırdı

28 Mayıs 2020 16:12

Diyarbakır'da bir kişi sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmak için akrabalarını ziyaret etti, 18 kişiye virüs bulaştırdı.

Diyarbakır'ın Talaytepe Mahallesi'ne bağlı bir mezrada, bir kişi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda akrabalarını ziyaret etti. Sonrasında öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Kişinin yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha sonra devreye filyasyon ekipleri girdi. Hastanın temas ettiği 18 kişide de virüs tespit edildi. Mezra, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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