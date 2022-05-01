SMA hastası çocukların aileleri, seslerini duyurabilmek için 1 Mayıs mitinginde

01 Mayıs 2022 14:29
Pandemiyle geçen iki yılın ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Maltepe miting alanında kutlanıyor.
1 Mayıs İşçi Bayramı için miting alanında toplanan sendikalar, emek örgütleri, siyasi partiler ve işçiler kortej yürüyüşlerini tamamladı.
SMA hastası çocukların aileleri de kutlamaların sürdüğü alana gelerek seslerini duyurmak istedi.
SMA hastası çocuklar için mitinge gelen bir gönüllü, devletin SMA hastası bebeklere sahip çıkmadığını dile getirerek hasta bebeklere karşı toplumsal hassasiyet talebinde bulundu.
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Video: Evrensel
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