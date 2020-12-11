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Siyaset dünyasından gazeteci Ayşegül Doğan'a destek: Gazetecilik suç değildir!

"Gazeteciliğin özgür bir ortamda yapılması için çabalayan herkese teşekkür ederim"

11 Aralık 2020 16:41

Gazetecilik faaliyeti kapsamında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticileriyle yaptığı görüşmeler, röportajlar ve katıldığı etkinlikler gerekçesiyle “silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla yargılandığı davadan ceza alan gazeteci Ayşegül Doğan'a siyaset dünyasından destek geldi. CHP, HDP ve DEVA Partisi, Doğan'a dayanışma mesajları ile destek verdi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları  Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın arayarak desteklerini ilettiği Doğan'ın durumu ayrıca Meclis'te de gündeme getirildi.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Genel Kurul'da Doğan'ın gazetecilik faaliyetinden dolayı ceza aldığını ifade ederek "Ayşegül Doğan'dan bile terörist yaratmaya çalışıyorlar. Ayşegül Doğan'ın yanındayız. Gazetecilik suç değildir" dedi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yaptığı konuşmada Doğan'n telefonlarının hukuksuz bir şekilde dinlendiğini yaptığı binlerce görüşmeden sadece dördünün dikkate alındığını ve bunların da tahrif edildiğini belirterek "Dünya İnsan Hakları gününde bu ihlâllere gözümüzü vicdanımızı kapatamayız" dedi. 

Ayşegül Doğan: Gazeteciliğin özgür bir ortamda yapılması için çabalayan herkese teşekkür ederim

Siyasetçilerin destek mesajlarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Ayşegül Doğan, siyasetçilerden ve meslektaşlarından gelen destek mesajları için teşekkürlerini dile getirerek şöyle dedi:

"Bizzat arayarak geçmiş olsun ve dayanışma dileklerini ileten CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu’nun da ifade ettiği gibi “gerçeklerin topluma aktarılmasından rahatsız olanlar siyasi talimatlarla gazetecileri cezalandırıyor"

"Hakkımda verilen haksız, hukuksuz hapis kararı sonrasında arayarak destek ve dayanışmalarını ileten, sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden HDP Eş Genel Başkanlar’ı Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a teşekkür ederim"

"Deva Partisi yetkilileri ve hukuk komisyonuna gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim"

Gazetecilik faaliyetlerinin hukuka aykırı delillerle cezalandırılmasını meclis gündemine taşıyan, aynı zamanda arayarak dayanışma mesajlarını ileten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’a teşekkürler"

"Arayan, soran, mesaj ve açıklamalarıyla gazeteciliğin özgür bir ortamda yapılması için çabalayan ve bedel ödeyen gazeteci meslektaşlarıma ve gerçek gazeteciliği cesaretlendiren ulusal ve uluslararası basın meslek örgütlerine de teşekkür ederim"

Ne Olmuştu?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan İMC TV’nin Program Koordinatörü Ayşegül Doğan hakkında gazetecilik faaliyeti kapsamında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticileriyle yaptığı görüşmeler, röportajlar ve katıldığı etkinlikler gerekçesiyle “silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla yargılandığı davada ceza çıktı. Mahkeme heyeti Doğan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken Doğan’ın avukatları karara itiraz etti.

TIKLAYIN - Gazeteci Ayşegül Doğan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

ETİKETLER

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