Gazeteci Ayşegül Doğan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Duruşmaya Doğan'ın avukatı Ahmet Özmen, M. Emin Aktar ve Emel Ataktürk katıldı. Doğan'ın “silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” sanık olarak yargılandığı davada avukatlar Doğan hakkındaki iddianamede suç tarihinin 23.05.2018 olduğunu ancak delil olarak sunulan dinleme ve teknik takip tarihlerinin 2010-2013 aralığında olduğunu ifade ederek suç tarihi ve sonrasına ait tek bir delil olmadığını söyledi. Savunma yapan avukatlar, müvekkilleri hakkındaki delillerin tümünün hukuka aykırı olarak alındığını ve örgüt üyeliği iddiasını kanıtlar nitelikte olmadığını belirterek Ayşegül Doğan'ın beraatini istedi.
Duruşmaya verilen aranın ardından hükmünü açıklayan mahkeme, Ayşegül Doğan'ın "örgüt üyeliği" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ceza kesinleşene kadar Doğan hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.
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Avukat Ataktürk: Beraatle sonuçlanması gereken bir dosyada ceza verildi
Ayşegül Doğan’ın avukatı Emel Ataktürk, kararla ilgili T24'e yaptığı açıklamada, "Ayşegül Doğan’ın gazetecilik faaliyetleri kriminalize edilerek ceza verildi. Delil olarak sunulan şeyler Gülen Cemaati döneminde usulsüz dinlemeler. Ki o dönemdeki yargıç ve savcılar yargılandılar. Karşı deliller sunmamıza rağmen hiçbiri dikkate alınmadı. Beraatle sonuçlanması gereken bir dosyada ceza verildi. Temyize gideceğiz. Bundan sonraki yargı sürecinde pozitif sonuç alacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.