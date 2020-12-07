Gazeteci Ayşegül Doğan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Avukat Ataktürk: Beraatle sonuçlanması gereken bir dosyada ceza verildi Ayşegül Doğan’ın avukatı Emel Ataktürk, kararla ilgili T24'e yaptığı açıklamada, "Ayşegül Doğan’ın gazetecilik faaliyetleri kriminalize edilerek ceza verildi. Delil olarak sunulan şeyler Gülen Cemaati döneminde usulsüz dinlemeler. Ki o dönemdeki yargıç ve savcılar yargılandılar. Karşı deliller sunmamıza rağmen hiçbiri dikkate alınmadı. Beraatle sonuçlanması gereken bir dosyada ceza verildi. Temyize gideceğiz. Bundan sonraki yargı sürecinde pozitif sonuç alacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.