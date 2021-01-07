Polisin, ABD Kongre binasına giren protestocuları engellemeye çalıştığı anlar

Donald Trump destekçilerinin ABD Kongre binasını bastığı sıralarda, siyah bir polisin içeri girenleri engellemeye çalıştığı anlar kaydedildi.

Polisin, içeri giren protestoculara engellemeye çalışırken yaşadığı panik göze çarparken, binanın üst katlarına doğru çıkan protestocular yukarıda bekleyen polislerle karşılaştı.

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Ne olmuştu?

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce Donald Trump yanlısı protestocu, Kapitol Binası'nın etrafını sardı. Protestocuların bir bölümü binanın içine girdi.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, olayları bir kalkışma olarak nitelendirirken, Trump'a canlı yayına çıkıp protestoculara seslenmesi için çağrıda bulundu. Trump ise Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile 3 Kasım seçimlerinin büyük bir farkla kazandığını iddia ederek protestoculara "eve dönün" çağrısında bulundu.

Washington'da yerel saatle 18.00 (TSİ 02.00) itibariyle sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.