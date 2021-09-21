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Şişli'de AVM'de bebek arabalarından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Şüpheliler İ.Ş ve H.C.B, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

21 Eylül 2021 15:17

Şişli'de alışveriş merkezinde müşterilerin bebek arabalarının içerisinde bulunan para ve çantaları çalan 2 şüpheli yakalandı. Sevk edildikleri adliyeden serbest bırakılan şüpheliler güvenlik kameralarına da yansıdı.

Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde 14 Eylül'de bebek arabasından bin 850 dolar, 600 lira, 2 bin dolar değerinde yüzük ve 600 dolar değerinde gözlük bulunan kol çantası çalındı. 7 Eylül Salı günü yine aynı alışveriş merkezinde bebek arabasında bulunan ve içerisinde bin 950 lira para bulunan cüzdan çalındı.

Şikâyet üzerine harekete geçen ekipler, alışveriş merkezinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, hırsızlık olaylarını İ.Ş isimli kadın ile H.C.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, 18 Eylül Cumartesi günü şüphelileri Şişli'de bulundukları adreste yakalayarak, gözaltına aldı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.Ş ve H.C.B, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

şişliavm

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