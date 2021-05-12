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Şişli'de apartman kapılarının topuzlarını çalan şüpheli yakalandı

Şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi

12 Mayıs 2021 19:50

İstanbul Şişli'de apartman kapılarının topuzlarını çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye çevresinde apartmanların kapı topuzlarını çalan bir şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi'nde yakaladı. Polis merkezine götürülen şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kapı topuzu hırsızı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

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