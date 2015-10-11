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Sırrı Süreyya Önder'den alana girmesine izin vermeyen polise: Lan çekil!

11 Ekim 2015 21:17

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen patlamanın ardından olay yerine giden HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, Önder ile birlikte patlamanın meydana geldiği alana girmek isteyen kalabalığa izin vermek istemedi. Bunun üzerine yaşanan gerginlik sonrası HDP Milletvekili, önünde bulunun polis müdürünü iterek 'Lan çekil' diyerek bağırdı. Bunun üzerine Önder ile birlikte hareket eden kalabalık polise tepki gösterdi. Sonrasında polis, Sırrı Süreyya Önder ve beraberindekileri alana aldı.

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