Şırıngalı çikolatadan oğlunu kaybetmişti, son karnesini aldı: Böyle şeylerin satılmaması için elimizden geleni yapıyoruz

Diyarbakır’da 25 Kasım'da şırıngalı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Bilgi’nin karnesini annesi gözyaşları içerisinde aldı. Anne Bilgi, "Böyle şeylerin satılmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Öğretmenleri ve sınıf arkadaşları Umut’un masasına çiçek bıraktı.

Şırıngalı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki hayatını kaybeden Umut’un okulunda arkadaşları karnelerini aldı. Umut’un annesi Gülşen Bilgi de oğlunun okuluna giderek karnesini aldı. Gözyaşları içerisinde oğlunun karnesini alan acılı anne, çocuklar için tehlikeli ürünlerin satılmaması adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Gülşen Bilgi şunları söyledi:

“İlk karnesi değildi ama son karnesi oldu. Karnesi her zaman iyiydi, okulunu çok seviyordu, hatta okulu çok sevdiği için erken okula kaydetmiştik. Daha 7 yaşındaydı ama 2. sınıfa geliyordu. Şuan acımın içerisinde yaşıyorum. Yüreğim yandığı için içimden hiçbir şey söylemek gelmiyor. Böyle şeylerin satılmaması için elimizden geleni yapıyoruz, söyledik, şikâyette de bulunduk. Hepsi kaldırıldı toplandı ama o olmasa da başka şeyler üretecekler, yine çocuklara sebep olacaklar. İnşallah bir daha öyle bir şey yaşanmaz, başka ailelerin yüreği yanmaz. Olaydan sonra okula gelmemiştim, ilk defa geliyorum. Oğlumun karnesi için geldim. Oğlum okulunu, arkadaşlarını, öğretmenini çok seviyordu, ama olmadı yarım kaldı"

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılmıştı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Umut, 5 Aralık 2019’da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.