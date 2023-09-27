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Şirin Pazyın ve Murat Sabuncu ile 45 Dakika

Şirin Payzın ve Murat Sabuncu sordu, Reha Ruhavioğlu yanıtladı: Kürtler, Erdoğan’la barışı, muhalefetle seçimi kazanmayı planlıyor

Şirin Payzın ve Murat Sabuncu sordu, avukat Gülçin Avşar yanıtladı: Gençler neden Silivri’de yargılanacak?

Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve İlhan Uzgel yorumladı: CHP tepkili; Trump Erdoğan'a diplomatça değil başöğretmen gibi davranıyor!

Murat Sabuncu ve Bekir Ağırdır yorumladı: İmamoğlu operasyonunda yolda plan mı değişti?

Şirin Payzın ve Murat Sabuncu sordu: Gönül Tol, Trump-Erdoğan ilişkilerini, Ayşegül Doğan, son operasyonlarda DEM'in durduğu yeri anlattı

Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Barış Terkoğlu yorumladı: Gizli tanık ve hukukta çifte standart adaleti nereye götürür?

Şirin Payzın ve Murat Sabuncu yorumladı: Gündem boykot; Erdoğan ne diyor, geçmişte hangi boykot çağrılarını yapmıştı?

Şirin Payzın ve Murat Sabuncu sordu, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın cevapladı: Saraçhane bitiyor ama eylemler tüm Türkiye’ye yayılacak

Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Doğan Akın yorumladı: 'Türkiye Ekrem İmamoğlu’nun ifade tutanaklarını okumalı'

Şirin Payzın ve Murat sabuncu sordu, Bekir Ağırdır anlattı: İmamoğlu operasyonundan ne çıkacak, kayyım gölgesindeki CHP'de neler oluyor?

Şirin Payzın ve Murat Sabuncu sordu, Fatih Özatay cevapladı: İmamoğlu’na operasyonun ekonomik sonuçları

Şirin Payzın, Murat Sabuncu, Eray Özer ve Gökçer Tahincioğlu yorumladı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında; CHP ve DEM ne yapacak?

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