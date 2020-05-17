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Sırbistan Cumhurbaşkanı’ndan online miting; 'Black Mirror sahnesi gibi'

17 Mayıs 2020 12:43

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, genel başkanlığını yaptığı Sırp İlerleme Partisinin (SNS) seçim kampanyasını, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle online düzenlediği mitingle başlattı. Vucic'in online mitngi sosyal medyada distopik, bilim kurgu dizisi Black Mirror sahnelerine benzetildi. 

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 'Çocuklarımız İçin' sloganıyla başlattığı seçim kampanyasının ilk mitinginde, küçük ekranlarla dolu büyük bir salonda onlarca partiliye hitap etti. Sırp lider, ilk online mitingi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınladı.

Sırbistan'ın her geçen gün geliştiğini vurgulayan Vucic, "Bu yalnızca siyasi partiler arasında, radikaller, liberaller, demokratlar ya da diğerleri arasında seçim yapmak değil, bu çok daha önemli bir seçim olacak. Bu seçimde, geleceğimize de karar vereceğiz" dedi.

Vucic, iktidardaki partisinin yeni dönemdeki önceliklerinin sağlık, eğitim ve yatırımlar olacağını vurguladı.

Farklı yerlerden online mitinge bağlanan partililer, ilginç görüntü oluşturdu.

Sırbistan'da daha önce 26 Nisan'da yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen genel ve yerel seçimler, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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