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Sinop'taki selde beton şantiyesinin binası böyle yıkıldı

Görüntüde, kayıt yapan kişinin şaşkınlık içinde 'Yıkıldı gidiyor' dediği duyuldu

11 Ağustos 2021 20:04

Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışların şiddetini en net anlatan görüntülerden biri geldi. Sinop'a bağlı Türkeli ilçesinde beton şantiyesine ait tek katlı binanın sele dayanamayarak yıkıldığı anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Türkiye orman yangınlarının ardından bu sefer de sel felaketleriyle uğraşıyor. Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle alarma geçilen bölgede çok sayıda ev ve araç hasar gördü. Sel suyuna kapılan vatandaşların da olduğu bölgede felaketin boyutunu gözler önüne seren bir görüntü geldi.

Türkeli ilçe merkezinden geçen dereler taşarken, birçok ev hasar gördü. İlçedeki beton şantiyesine ait tek katlı binanın sel sularına dayanamayarak yıkıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüde, kayıt yapan kişinin şaşkınlık içinde 'Yıkıldı gidiyor' dediği duyuldu.

Diğer yandan, çimento sülüsünün sürüklendiği anlar da kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA

karadenizselgörüntübina

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