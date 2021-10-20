Sinop’ta selde kaybolan Ferhat Adak'tan 71 gündür haber alınamadı; anne Fatma Adak yetkililere çağrıda bulundu

Sinop’ta 11 Ağustos’ta meydana gelen selde kaybolan oğlu Ferhat Adak’tan 71 gündür haber alamayan anne Fatma Adak, yetkililere "çocuğumu bulun" çağrısında bulundu.

Sinop’ta 11 Ağustos’ta etkili olan sağanak yağış, sel ve toprak kaymaları sonucu kaybolan 6 kişiden biri olan Faruk Adak’tan (25) 71 gündür haber alınamıyor. Ayancık ilçesine bağlı Zindan Çayı Köyü yakınlarında kaybolan kamyon şoförü Adak'tan bir daha haber alınamadı. Anne Fatma Adak, 2 aydan fazladır oğlunun kayıp olduğunu hatırlatarak, yetkilileri göreve çağırdı.

"Beni kurtarın" diye mesaj atmış

Oğlunun 11 Ağustos’ta selden kurtulduğunu ve orman yoluna doğru yol aldığını belirten Adak, “Oğlum bir şirkette kamyonculuk yapıyordu ve o yüzden Sinop’a gitmişti. Gece vardiyasında çalışıyordu. Sel olduğu zaman kamyonunu ormanın bir kenarına bırakmış ve ormana doğru ilerlemiş. Geceyi nasıl ve nerde geçirmiş tam bilmiyoruz. Fakat sabah saat 12.45’te arkadaşlarına mesaj atmış ve şöyle yazmış, ‘ben yüksek bir yerdeyim, üşüyorum, gelin beni kurtarın.’ Arkadaşı da helikopterin dolaştığını ve O’nu kurtaracaklarını söylemiş. Bu mesajlaşmalardan sonra sinyal gitmiş ve telefona bir daha ulaşılamamış. Biz bu bilgileri arkadaşları ve AFAD ekiplerinin aktardı” diye konuştu.

"Kaybolduğu yerlere gittim

Eşinin ve akrabalarının da arama çalışmalarında yer aldığını ifade eden Adak, kendisinin de bir hafta önce olay yerine gittiğini söyledi. Adak, “AFAD’ta 100’den fazla kişi, bizimkiler de en az 20 kişi O’nu aradı. Fakat o günden bugüne ormanın içinden herhangi bir ize ulaşılamadı. Ben kendim de gittim, ormanın içinde gezdim. Çıktığı tahmin edilen yerlere çıktım. Orman çok sık ve dehşet verici bir ormandı. Fakat ormandan çıkış yolları vardı. Oradan Kaymakamla, AFAD Müdürüyle görüştüm. Arama sürekli devam ediyor fakat yağış olduğu günler yapmıyorlarmış” dedi.

Yetkililere çağrı

Oğlunun bulunmasını isteyen Adak, yetkililere şu çağrıda bulundu: “Medya’da paylaşılmasını istiyorum. Belki ormanın içinde değildir, belki ormanın içinden çıkıp iki yaşlının yanına gitmiştir, onların telefonu yoktur. Belki hastadır, hafızasını kaybetmiştir. Bütün ihtimaller olabilir. Bu şekilde medyaya yansırsa görenler belki bir şekilde haber verirler. Şuan benim için oğlum önemli 2 aydan fazla oldu dayanacak gücüm kalmadı. Bilinmezlik içindeyim ve bu bilinmezliğin sonuçlanmasını istiyorum.”

10 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, Faruk Adak (25), Alperen Demirbaş (7), Muhammet Demirkol (26), Melike Demirkol (6), Şükrü Özdemir (66), Hayrettin Demirbaş'tan (21) bugüne kadar haber alınamadı.

(MA)