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Sınırı geçmek için zehirli maddenin bulunduğu çuvala gizlendi

23 Şubat 2021 10:02

Kuzey Afrika'da İspanya ve Fas arasındaki sınır kenti olan Melilla'daki sınır görevlileri İspanya'ya ihraç edilen uçucu kül çuvalının içine gizlenmiş bir düzensiz göçmen yakaladı. Zehirli olduğu belirtilen çuvala gizlenmiş mültecinin o anları kameraya yansıdı.

Zehirli madde olduğu ifade edilen uçucu külde çuvalındaki göçmenin sağ kalmasının mucize olduğunu belirten yetkililer, uçucu küllerin çimento ve yol onarımı için İspanya'ya ihraç edildiğini belirtti.

Fas uyruklu göçmen hakkında soruşturma başlattı.

 

Kaynak: DHA

 

Kuzey AfrikaMelillauçucu külçuvala gizlenen mülteci

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