Sınırda bekleyen askerler için kurban kestiler

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesinde sınırda bekleyen askerler için köylüler kurban kesti. Afrin'de bulunan teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor. Hatay'ın Hassa ilçesi Sugediği Mahallesi'nde bulunan sınırın sıfır noktasında ise askerler obüs ve tanklarla nöbet tutuyor. Bunu gören köylüler ise askerlere moral vermek için kurban kesip, kurban kanını askerlerin alnına sürdü. Askerler de köylülerin ellerini öpüp, ‘Allah sizlerden razı olsun' dedi. (