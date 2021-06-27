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Sınava son anda böyle yetiştiler

Sınava bazı adaylar yine son dakika yetişerek, girebildi

27 Haziran 2021 11:29

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı. Sınava bazı adaylar yine son dakika yetişerek, girebildi.

Türkiye genelinde yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı başlandı. Sınava girecek olanlar Koronavirüs tedbirleri kapsamında okula alındı. Kimi öğrenciler kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak yetişti.

Kızı sınava giren bir vatandaş, “Dün doğal olarak biraz heyecan yapmış. Bugün biraz daha sakin, mutlaka düne göre biraz daha heyecanlı olmayacak. Çok iyi çalıştı, her gün çalışıyor. Zaten pandemiden dolayı herhangi bir yere de gitmedi. İyi hazırlandı inşallah tüm öğrenciler için iyi geçer, hedefi diyetisyenlik” dedi.

Çocuğunu bekleyen başka bir baba da, “Çocuklarımız yaklaşık 13 yıldır bu günler için hazırlanıyorlardı. Allah yardımcıları olsun. Heyecan verici bir duygu” dedi.

Kaynak: İHA

sınavkoşarakyetiştiler

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