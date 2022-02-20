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Silahlı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci Güngör Arslan daha önce de saldırıya uğramış: "Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım"

20 Şubat 2022 08:30

Kocaeli’de, Ses Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan, ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Dört yıl önce de saldırıya uğrayan Arslan, saldırının ardından çektiği videoda, “Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım” demişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre,  dört yıl önce uğradığı saldırıyı bir video ile anlatan Arslan şunları söyledi:

“Hepinizin bildiği gibi ben gazeteciyim. Bu kentte yaklaşık 30 yıla yaklaşan sürede gazetecilik yapıyorum. Yaptığım başka bir iş yok. Bu ülkede gazetecilik mesleğini yaptığınız zaman başına gelecekler aşağı yukarı belli. Bu ülkede gazeteci olduğu için saldırıya uğrayan, cezaevine giren, silahla öldürülen ne ilk gazeteci benim ne de son gazeteci ben olacağım. Bu ülkede Abdi İpekçi’ler Uğur Mumcu’lar öldürüldü, onlarca gazeteci cezaevinde yattı, yatıyor. Onlarca, yüzlerce gazeteci de fiziki saldırıya maruz kaldı, ben de onlardan bir tanesiyim. Ben de böyle bir saldırıya dün akşam maruz kaldım. Bu benim başıma gelen ilk saldırı değil; daha önce pek çok yerde silahlı saldırı ve suikast girişime maruz kaldım. Bundan sonra da mutlaka bunlar başıma gelecek. Sebebi de şu; gazetecilik mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Ben bugün de yazdım yarında yazmaya devam edeceğim.”

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