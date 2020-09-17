Sıla'dan müzisyenler için destek çağrısı: "Tu kaka" çocuklar olarak görülmek istemiyoruz; kalabalığız, endişeliyiz

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, müzisyenlerin pandemi döneminde devlet tarafından herhangi bir şekilde desteklenmemesi üzerine başlatılan Müziğe Ses Ver kampanyasına destek amacıyla Instagram hesabından bir video paylaşarak, "Buraların "tu kaka" çocukları olarak görülmek de istemiyoruz. Kalabalığız. Takım arkadaşlarımız için de müzisyen arkadaşlarımız için de endişeliyiz" dedi.

Siyah ekran üzerine kampanya etiketinin kullanıldığı bir video ile ekip arkadaşlarıyla söylediği bir şakıyı paylaşan Gençoğlu, paylaşımı ile birlikte şöyle dedi:

"2015 Harbiye konserlerinin birinde "Müzik susturulamaz" başlığı altında Efe'yle yazdığımız bu şarkıyı tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sahnede söylemiştik. Kadim dostumuz müziğin elini hiçbir zaman bırakmayacağımızın sözünü bir de orada vererek ve elbet müzik işçileri olarak. Temasın kontrol altında tutulamadığı önlemleri noksan bir atmosferde işimizi icra edemeyeceğimizin, hiç kimse adına öyle bir sorumluluk alamayacağımızın da çokça farkındayız. Ancak buraların "tu kaka" çocukları olarak görülmek de istemiyoruz. Kalabalığız. Takım arkadaşlarımız için de müzisyen arkadaşlarımız için de endişeliyiz. Aklınızın bir köşesinde dursun."

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