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Sıcak hava balonundan düşen genç hayatını kaybetti

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı

19 Ekim 2021 16:24

İsrail'in kuzeyindeki Afula kenti yakınlarında sıcak hava balonundan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail polisi, bölgedeki oto yolda giden bir aracın üzerine düşerek yaşamını yitiren 28 yaşındaki Yogev Cohen'in, sıcak hava balonu ekibinden olduğunu açıkladı.

Kalkış sırasında Cohen'in balonun sepetinden dışarı sarktığı kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Yerel basına konuşan sıcak hava balonunun operatörleri, kalkış sırasında Cohen'in yandan sarktığını fark ettiklerini, ancak hızla yükseldiği için balonu durduramadıklarını söyledi.

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