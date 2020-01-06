Sibel Ünli’nin ailesinden açıklama: Parasızlıktan dolayı intihar ettiği yalan, siber zorbalığa maruz kaldı

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin hayatına son vermesinin ardından babası Ali Zeki Ünli, “Parasızlıktan dolayı intihar ettiği yalan, aylığımız 10 bin TL çok şükür. Bu yalanı kim söyledi. Bu acı günümüze bu kelimeler yakışmadı. Devlet de yardım ediyor. Bunu devleti kötülemek için yapıyorlar” dedi.



İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin ailesi basın mensuplarının karşısına çıktı. Ünli'nin babası kızının maddi olanaksızlıklardan ötürü intihar ettiği yönünde çıkan haberleri ve paylaşımların doğru olmadığını söyledi.

Kardeş Aydın Ünli, “Bizimle iletişime geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok acı bir kaybımız var. Kardeşim Sibel Ünli maalesef çok acı bir şekilde hayatına son verdi. Ama sosyal medyada ve başka yerlerde ailemizin onurunu rencide eden kendisinin hatırasına hakaret eden bir sürü şeyler paylaşıldı. Bu bizi gerçekten çok üzdü. Bundan dolayı bugün basın açıklaması yapma ihtiyacı hissettik” dedi.

Öte yandan aile basın mensuplarına yaptıkları açıklamanın ardından bir de yazılı açıklama paylaştı. Yazılı açıklamada Ünli'nin son üç yıldır birden fazla olan intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilerek, "İntihar girişimlerinden sonra major (ağır) depresyon tanısıyla iki defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları servisine yatırılmıştır. Önerilen tedavileri hastane dışında da sürdürmesi için ailesi ve yakın arkadaşları tarafından kendisine destek olunmuştur. Düzenli olarak psikolog ile görüşmesine olanak sağlanmıştır. Tüm bunlara rağmen ailecek yaşadığımız sosyoekonomik durum ve kardeşimizin sosyal ağlarda maruz kaldığı siber zorbalık, kardeşimizin duyarlı ve hassas kişilik yapısı kendisinin yaşama azmini bitirmiştir. Yüzme bilmeyen kardeşim 3 Ocak 2020 Perşembe gecesi Fatih ilçesi Samatya Sahili'nde denize atlayarak yaşamına son vermiştir" denildi.