Show Haber ekibine bir haftada ikinci saldırı!

İstanbul Sultanbeyli'de bir müteahhidin saldırısına uğrayan Show Haber ekibi, bu kez Büyükçekmece'de saldırıya uğradı. Show Haber ekibi çekim yaptığı sırada arbede yaşandı.

Hayvanların kaldıkları kutuları ve mamalarını atan saldırganlar, bunu haber yapmak isteyen Show Haber ekibine de saldırdı.

Büyükçekmece'de bir sitede yaşanan saldırı çevredekiler tarafından görüntülendi.

Bir haftada ikinci saldırı

Show Haber ekibi, geçtiğimiz günlerde de Sultanbeyli'de bir müteahidin saldırısına uğramıştı.

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