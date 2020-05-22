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Yol ortasına bina diken müteahhitin gazetecilere saldırdığı anlar: 'Senin gibi 100 tane leşim var!'

22 Mayıs 2020 12:05

İstanbul Sultangazi'de yolun ortasına 4 katlı bina diken müteahhit, inşaatı haber yapan Show Haber muhabire ayakla vurdu ve tehditler savurdu.

İstanbul Sultangazi'de yolun ortasına dikilen binayı haber yapan Show Haber ekibi saldırıya uğradı.

Yolun ortasına 4 katlı binayı diken müteahhit, Show Haber ekibine saldırdı. O müteahit, Show Haber Muhabiri Uğur Alaattinoğlu'na 'senin gibi 100 tane leşim' var diyerek tehdit savurdu.

Muhabir Uğur Alaattinoğlu, Kameraman Uğurcan İncegül kendilerine saldıran o müteahitten şikâyetçi oldu.

Saldırıya uğrayan muhabir Uğur Alaattinoğlu o anları Twitter hesabından paylaştı; Alaattinoğlu o anlar için "Küfür, hakaret, darp. Görüş almak için mikrofon uzatmak istedik 'Senin gibi 100 tane leşim var' cevabını alıp saldırıya uğradık" dedi. 

Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu konuya ilişkin, "İstanbul Sultangazi'de yolun ortasına bina diken müteahhit haber yapan Show Haber ekibinden Uğur Alaattinoğlu, Kameraman Uğurcan İncegül’e “senin gibi 100 tane leşim var” diyerek saldırdı; hakaret etti. Gazeteciler şikayetçi oldu. Takipçisiyiz!" dedi. 

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