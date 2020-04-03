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Show Ana Haber, troll hesabın paylaşımına inanıp "Ronaldo Kur'an okudu" haberi yaptı

03 Nisan 2020 16:08

Show TV, Twitter'da atılan "Ronaldo karantina günlerinde Kur'an-ı Kerim okumaya başladı" şeklindeki bir tweet'i ciddiye alıp haber yaptı.

Show TV'de Ece Üner'in sunduğu Ana Haber bülteninde ilginç bir olay yaşandı.

Juventus'un dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'yla ilgili yapılan gerçek olmayan paylaşım, ana haber bültenine konu oldu.

Portekiz'de yeni tip Koronavirüs salgı nedeniyle karantinada bulunan 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili atılan "Karantina günlerinde Kur'an-ı Kerim okumaya başladı" şeklindeki tweeti gerçek zanneden Show TV, servis ettiği haberde şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK DÜŞÜNDÜM VE KUR'AN OKUMAYA BAŞLADIM"

"Yeşil sahaların dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo villasına kapanmıştı. İddiaya göre Kur'an'ı Kerim okumaya başladı. Evinde ailesiyle geçirdiği zamanları da kayda alıp paylaştı. Karantinadayken insan kendisiyle baş başa alıyor, bu süreçte çok kitap okudum ve çok düşündüm. Şimdi de Kur'an okumaya başladım. Bu sözler yeşil sahaların yıldızı Ronaldo'ya ait. İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Ronaldo, korona salgının ardından kendisini Portekiz'e kapatmış ve ülkesindeki hastanelere 1 milyon Euro bağışlamıştı. Son olarak Kur'an'ı Kerim okuduğunu açıklayan Ronaldo'nun bu açıklaması bir hayli ses getirdi."

Show Tv'nin yayınladığı haber sosyal medyada alay konusu oldu.

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