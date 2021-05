CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Amirallere yönelik gözaltı, ifade özgürlüğüne bir darbedir

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 103 emekli amiral imzasıyla yayınlanan bildiri sonrası açılan soruşturmanın ve bildiride imzası bulunan bazı amirallere yönelik gözaltı işleminin ifade özgürlüğüne darbe olduğunu söyledi.

TBMM'de gündemi değerlendirdiği kendi sosyal medya kanalı MST TV'de konuşan Tanrıkulu, bildirinin AKP tarafından bir mağduriyet malzemesine dönüştürüldüğünü ifade ederek "Adalet ve Kalkınma Partisi ebedi mağdur bir parti, iktidar olarak darbe gündemini de kartopu gibi büyüttü ve önümüze attı" dedi.

AKP'ye 2008'de açılan kapatma davası sırasında kendisinin ortaya koyduğu tavrı hatırlatan Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi bu işin mağduru oldu ve kendisine oradan bir yol açmaya çalıştı. Bir tek onlara yakın baro başkanı ya da avukatlar suç duyurusunda bulunmadı o zaman. Şimdi yine ebedi bir mağduriyete oynamak üzere bu açıklamayı, bu düşünce açıklamasını -bana göre bir düşünce açıklaması- kullanacaklar. Türkiye'nin kendi gerçek gündemini saklamaya çalışacaklar, maalesef" diye konuştu.

Tanrıkulu, sözlerinin devamında Montrö Anlaşması ve İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının hukuki boyutuna değinerek "Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız, demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Darbeye, darbecilere her koşulda karşı çıkacağız, her koşulda karşı çıkacağız ve darbecileri mahkum edeceğiz, sivil darbe yapanları da mahkum edeceğiz. Ama her ortamda bunu söylemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi tartışmayı başlatmıştı. Şentop, söz konusu TV programında herhangi bir sözleşme ismi zikretmediği görüşünü dile getirirken “Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok” demişti.

Şentop’un açıklamaları tartışılmaya devam ederken 103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

