Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı’nın paylaşımına yorum: ‘Aşkım benim’

Survivor 2020'nin çekimlerinde Gönüllüler takımının kazandığı ödülde sirkten getirilen yılanla şov yapıldı. Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızı Melisa ise yılandan korkmayarak yılanı vücudunda gezdirdi. Ilıcalı'nın kızını paylaştığı videoya eski eşi Şeyma Subaşı da 'Aşkım benim' yorumunu yaptı.

Survivor ödül oyununa giden 7 yaşındaki Melisa sirkten getirilen yılanı omzuna aldı. Korkusuzca yılanla oynayan Melisa, babasını da şaşkına çevirdi. Kızının yılanla olan videosunu Instagram hesabından paylaşan Ilıcalı, “Yılan daha çok korkuyor” dedi.

Oldukça fazla beğeni alan videoya yorum bırakanlar arasında Şeyma Subaşı da vardı. Subaşı da Ilıcalı'nın kızını paylaştığı videoya “Aşkım benim” notunu düştü.

Şeyma Subaşı boşandıktan kısa bir süre sonra Melisa’nın velayetini babasına bırakmıştı. Melisa şu sıralar Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik Cumhuriyeti’nde.