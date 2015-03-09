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Seyir halinde telefonuyla oyun oynayan otobüs şoförü!

09 Mart 2015 15:13

Esenler’de özel halk otobüsü şoförünün seyir halindeyken cep telefonuyla oyun oynaması yürekleri ağza getirirken, o anlar yolcular tarafından görüntülendi. Görüntüler, Esenler’de dün saat 14.30 sıralarında kaydedildi. İddiaya göre, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Esenler Metro arasında sefer yapan HT1 sefer sayılı özel halk otobüsünün sürücüsü, seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynadı. Seyir halindeyken rahat tavırlarla oyun oynayan şoförü fark eden bir yolcu, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, sürücünün yoğun trafiğe aldırış etmeden cep telefonuyla oyun oynadığı görülüyor. Zaman zaman duraktan yolcu alıp indiren sürücünün, tehlikeli olmasına rağmen oyuna kaldığı yerden devam ettiği gözlendi.(Kaynak: İHA)

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