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Seyahat izni alabilmek için çatıya çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu

"Bir tek şey istedim. Çocuğumun yanına gitmek"

07 Mayıs 2021 14:23

Antalya’da, Kayseri’deki kızının yanına gitmek için seyahat izni çıkarmaya ikametinin olmadığı kaymakamlığa gelen adam, belgeyi alamayınca kaymakamlığın karşısındaki apartmanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Polisin ikna etmesiyle çatıdan indirilen adama, seyahat izni verileceğini söylendi. 

Kayseri’deki kızının yanına gitmek isteyen Mustafa İ., Muratpaşa Kaymakamlığına gelerek seyahat izni çıkarmak istedi. İkametgahı Kepez ilçesinde görünen Mustafa İ’ye, bulunduğu ikametgaha ait kaymakamlığa gitmesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine sinirlenen Mustafa İ., kaymakamlık binasının karşısındaki 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Çatıda herkese ağzına geleni saydıran Mustafa İ., kendisini görüntüleyen gazetecilere de, “Çek iyi çek. Bir tek şey istedim. Çocuğumun yanına gitmek. İyi çek, herkesten şikayetiyim. Kimse benimle ilgilenmedi. Beni rezil ettiniz. Sadece çocuğum için izin istedim” diye haykırdı.

AntalyaKayseriSeyahat izni alabilmek için çatıya çıktı

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