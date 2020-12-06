Şevval Şahin: Bazı yorumlara bakıyorum, 'Baban bunları görüyor mu?': Sana ne!

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, Instagram'da son paylaştığı fotoğrafların ardından gelen bazı yorumlara tepki gösterdi. Instagram'da fotoğraflarına 'Baban bunları görüyor mu', vücudunu sergilemekten ne anlıyorsun?' gibi yorumlar geldiğini ifade eden Şahin "Sana ne, size ne!" dedi ve konuyla ilgili şunları söyledi;

"Bazı yorumları okuyorum ve hayretler içindeyim gerçekten. Bunları nasıl mantıklı bulup, yazabiliyorsunuz anlamıyorum. Yok 'Yakıştı mı?', yok 'Baban bunları görüyor mu', vücudunu sergilemekten ne anlıyorsun?'... Tabii ki görüyor. Size ne! Gerçekten size ne... Bali'deyim, yazlık bir yerdeyim. Ajansım için bikinili fotoğraf çekimi yaptım. Daha da çok yapacağım.

Kışlık görünümlerle mi Bali'de fotoğraf çekimi yapayım? Sevmiyorsanız, yanlış buluyorsanız profilimde ne işiniz var? Fitim, böyle sağlıklı hissediyorum. Benim vücudum böyle, istesem de zaten kilo alamam. Kilo almayacağım."