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Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı: Nevizade’den cesaret alıp karşısına geçtim

Çoruh törende Şensoy ile olan bir anısını anlattı

02 Eylül 2021 15:07

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce vefat eden tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy için düzenlenen törende konuşan oyuncu Şevket Çoruh, Şensoy ile olan bir anısını anlattı. "Ses Tiyatrosu'nu biz yaşatacağız" diyen Çoruh anısını şu sözlerle anlattı;

“Yeni mezun olmuştum, Nevizade’den cesaret alıp Ferhan Şensoy’un karşısına geçtim. Bu tiyatroda oynamak istediğimi söyledim, o da kendi üslubunca beni tiyatrodan kovmuştu. Şimdi onun emanetçisiyim. Başımız sağ olsun, çok söylenecek şey var, kitaplar yazılacak hakkında, bu ses tiyatrosunu biz yaşatacağız. Hepimizin başı sağ olsun.”

Sanatçı Ferhan Şensoy, 31 Ağustos Pazartesi günü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle yaşamını kaybetmişti.

TIKLAYIN - Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlanıyor

Şevket ÇoruhFerhan Şensoyanı

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