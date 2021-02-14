Seviyorsan aşı al: Koronavirüs aşısına Sevgililer Günü kurgusu

Amerikan ABC televizyonunda yayınlanan "Jimmy Kimmel Live" adlı talk show programında, ilginç anlar yaşandı. Programın kurgu ekibi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel, reklam filmi tadında bir video yayınladı. Görüntülerde, "Bu yıl sevdiğinize yüzük yerine Pfizer'dan Covid-19 aşısı alın" mesajı veriliyor.

Kurgu videoda "Bu yıl, ona beklediği tek hediyeyi alın. Covid-19 aşısı. Pfizer’den. Onun için herhangi biri olmayın, onun antikoru olun. Çünkü kalbe giden en hızlı yol, şırınga ve kendinizi öldürmemektir. Sevgiyle. Pfizer’den Covid-19 aşısı" ifadelerine yer veriliyor.