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Sergen Yalçın ve Rıdvan Dilmen arasında güldüren 'atasözü' diyalogu

"Bunu ben uydurmuş olabilirim"

31 Ağustos 2021 09:37

TRT Spor'da yayımlanan "Yüzde 100 Futbol" programında, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 'atasözü' olduğunu belirterek söylediği ve sonrasında "Bunu ben de uydurmuş olabilirim" dediği anlar stüdyoda kahkahalara neden oldu. 

Program sırasında 'atasözü' olduğunu belirterek "'Topun gözü vardır derler, sen vur; inanarak vurursan o gideceği yeri bilir diye bir söz var" diyen Yalçın'a Rıdvan Dilmen'in cevabı, 'İlk defa duyuyorum bu atasözünü senden' olunca Yalçın bu kez, "Bunu ben uydurmuş olabilirim. Birisi daha sordu kim söyledi diye valla bilmiyorum ben söylemiş olabilirim" yanıtını verdi. 

Yalçın'ın sözleri stüdyoda kahkahalara neden oldu.

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TRT SporSergen YalçınRıdvan DilmenBeşiktaşatasözüTopun gözü vardır

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