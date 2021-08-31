Sergen Yalçın'dan TFF'ye sert eleştiri: Yabancı kararını önce kimin aldığı açıklansın; kaç yabancı oynamış seni neden ilgilendiriyor?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmanın kendileri için başarı olacağını söyledi. TFF'nin yeni yabancı kuralını eleştiren Yalçın, "Yabancı sınırında önce kararı kimin aldığı açıklansın. Beşiktaş'ta oyuncularla ilgili kararı ben alıyorum. Ben de orada bu kararı kim aldı onu merak ediyorum. 'Türkiye Futbol Federasyonu aldı' cevabı beni tatmin etmez. Kaç yabancının oynadığı seni neden ilgilendiriyor?" dedi.

TRT Spor'da yayımlanan "Yüzde 100 Futbol" programına katılan Yalçın, kolay bir gruba düşmediklerini belirterek, "Avrupa ile aramızdaki fark çok açıldı. Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde belki ilerleyebilirsin ama Şampiyonlar Ligi çok zor. Gruptan çıkmak bizim için başarı. Orada çok tempolu oynayan rakipler var. O tempoya ayak uydurmaya çalışacağız. Zaten takıma da maksimum tempoda antrenman yaptırıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oyun formatını değiştirebiliriz. Orada elini kolunu sallayarak puan alamazsın. Gerçekçi olmak lazım." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Alex Teixeira'nın 60 dakika oynayabilecek kadar hazır olduğunu, Michy Batshuayi'nin ise Chelsea ile sezon başı kampı yaptığı için hazır geldiğini aktaran Yalçın, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'nun da takıma dahil edileceğini kaydetti. Yalçın, Rıdvan Yılmaz'ın da herhangi bir kulübe kiralık gönderilmeyeceğini ifade etti.

Yabancı oyuncu kuralı ile ilgili alınan kararı eleştiren Yalçın, şunları söyledi:

"Altı yabancı futbolcunun kulübede oturması doğru mu? Asıl soru bu olmalı. Üç Türk oyuncu oynatmakla oyuncunun yetişeceğini mi düşünüyoruz? Yabancı oyuncuyu kısıtlarsak Türk futbolcu gelişir mantığı yanlış. Oynayacak adamın önünde duramazsınız. Galatasaray'da Kerem çıktı, oynuyor. Yabancı sınırında önce kararı kimin aldığı açıklansın. Beşiktaş'ta oyuncularla ilgili kararı ben alıyorum. Ben de orada bu kararı kim aldı onu merak ediyorum. 'Türkiye Futbol Federasyonu aldı' cevabı beni tatmin etmez. Kaç yabancının oynadığı seni neden ilgilendiriyor? Yabancı serbest olursa, ben Ersin'i, Rıdvan'ı, Salih'i, Kenan'ı, Necip'i oynatmayacak mıyım?"

Kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in PAOK'a gitmesinin gündemde olduğunu belirten Yalçın, "Adem Ljajic'ten tamamen ümidimizi kestiğimiz için kadro dışı bıraktık. Ben, Adem ile en az 8 kez toplantı yapmışımdır. Çok şans verdim ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. O maliyetle bu performans kabul edilemez." diye konuştu.

Transferi gündemde olan Gedson Fernandes ile ilgili bir soruya Yalçın, "Ben artık 6 numara istemiyorum, 6-8 birlikte oynayan oyuncular lazım artık. Gedson Fernandes'i de bu yüzden istedim. Şu anda ne durumda bilmiyorum." şeklinde cevap verdi.

Yalçın, VAR sistemi ile ilgili de eleştiride bulunarak, "Bu VAR, neden var? Geçen hafta Kenan'ın pozisyonu, bu hafta Vida'nın pozisyonu ortada. Çaykur Rizespor maçında Vida'nın ayağına basılıyor, hakem 'Bilmeden bastı.' diyor. Bilmeden adama yumruk at, 'Bilmeden yaptım' de geç o zaman. VAR sisteminden memnun değilim. Söylediğim pozisyonlara bir bakın. Bu hafta Vida'nın pozisyonu penaltı değil mi? Kenan'ın pozisyonu penaltı olabilir ya da olmayabilir. Bari pozisyonu bir inceleyin." ifadelerini kullandı.

"İspanya'da takım çalıştırmak isterim"

Tecrübeli teknik adam öncelikli hedefinin siyah-beyazlı kulüpte başarılı bir sezon geçirmek olduğunu, ardından Avrupa’ya gitmek istediğini söyledi. Yalçın, "Anadolu'da 8 yıl çalıştım. Kariyer planım biraz sekteye uğradı. Büyük takıma çok geç geldim. 4 yıl önce gelmem lazımdı. Beşiktaş'ta hedefim her sene şampiyon olmak. Gönül ister takımın başında 20 sene kalalım. Ama işin başarı boyutu var. Gelecekte Avrupa'da da çalışma planım var. Buradan ayrılacaksam hatrı sayılır bir takıma giderim. La Liga'da çalışmak isterim" diye konuştu.