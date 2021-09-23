Serdar Ortaç yaptığı açıklama ile Beşiktaş'tan özür diledi

Serdar Ortaç, Beşiktaş hakkında söylediği sözlerin üzerine sosyal medyadan büyük tepki görmüştü.

Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklama ile hukuki süreç başlattıklarını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Serdar Ortaç tüm yaşanların üzerine sosyal medyadan bir özür paylaşımı yaptı.

Ortaç, paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum." sözlerine yer verdi.

Ortaç, 3-3 biten Beşiktaş-Adana Demirspor maçından sonra sahne aldığı bir mekânda Adanalılar'ı kutlarken, hakaret içeren ifadeler de kullandı. Beşiktaş Kulübü, Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Beşiktaş, 21 Eylül Salı günü sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalmıştı. Adana Demirspor, 3-0 geri düşmesine rağmen uzatma dakikalarının sonunda bulduğu golle skoru 3-3'e getirmişti.

TIKLAYIN - Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından hakaret içeren ifadeleri tepki çekmişti; Beşiktaş'tan Serdar Ortaç hakkında suç duyurusu