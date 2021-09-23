Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından hakaret içeren ifadeleri tepki çekmişti; Beşiktaş'tan Serdar Ortaç hakkında suç duyurusu

Ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç, 3-3 biten Beşiktaş-Adana Demirspor maçından sonra sahne aldığı bir mekânda Adanalılar'ı kutlarken, hakaret içeren ifadeler de kullandı. Beşiktaş Kulübü, Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Beşiktaş, 21 Eylül Salı günü sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalmıştı. Adana Demirspor, 3-0 geri düşmesine rağmen uzatma dakikalarının sonunda bulduğu golle skoru 3-3'e getirmişti.

Gergin geçen maçın ertesi günü 22 Eylül Çarşamba ise ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Adana'da bir mekanda sahneye çıktı. Serdar Ortaç, 'Dansöz' adlı şarkısını söylediği sırada ara verip Adana Demirspor'u överken kastedilen maçtaki rakibi Beşiktaş hakkında hakaret içeren söylemler ve el hareketinde bulundu.

Serdar Ortaç, konuşması sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Telefondan bana gösteriyor. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s.... Helal olsun Adana. O yüzden onun için zıplayacağız"

Yaşananların ardından siyah beyazlı taraftarlar Ortaç’a sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Beşiktaş Kulübü de o anların videosunun sosyal medyada dolaşmasının ardından harekete geçti ve Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu. Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

”Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.”

Serdar Ortaç'tan açıklama

Serdar Ortaç, bugün Twitter hesabından paylaştığı videoda, bir seyircinin ısrarı sonrası onun dediklerini sahnede tekrar ettiğini savunarak, şunları söyledi:

“Ben kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbola bakmam bile. Adana’yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen 30 senelik dostum. Bütün arkadaşlarım hemen hemen Beşiktaşlı. Herkesten özür diliyorum. Yapacak bir şey yok artık, laf ağızdan çıktı. Adana da beni affetsin Beşiktaş da…”