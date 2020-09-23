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Serdar Ortaç'tan eski eşinin "5-6 aydır nafaka ödemiyor" sözlerine yanıt: Canımı mı alacak?

"Devlete vergi borcum var, yapılandırmaya alacaklar"

23 Eylül 2020 15:37

Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam İstanbul Ataşehir'de bir AVM'deki mekanda sahne aldı. Sahne öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın kendisine yönelik 'nafaka ödemiyor' sözlerini doğruladı. 
 
SNOB Magazin'in haberine göre, Serdar Ortaç, eski eşi Chloe’nin “nafaka ödemiyor” sözlerine şu yanıtı verdi; 

"Kız bu konuda çok haklı. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu. Sonra mesaj attı. ‘Serdar burada aç mı kalayım? Burada ihtiyaçlarım oluyor" yazmış."
 
"Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum. Ama tabi daha çok borcum var."

"Canımı mı alacak?"

"Devlete vergi borcum var. Yapılandırmaya alacaklar. Halkbank'a borcum var, onları da yapılandıracaklar. Canımı mı alacak? Başka çaremiz yok. Çalışacağız, insanları eğlendireceğiz, kazanıp ödeyeceğiz."
 
TIKLAYINIZ - Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: 5-6 aydır nafaka ödemiyor, canı sağ olsun
 
 

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