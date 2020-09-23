Serdar Ortaç'tan eski eşinin "5-6 aydır nafaka ödemiyor" sözlerine yanıt: Canımı mı alacak?

Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam İstanbul Ataşehir'de bir AVM'deki mekanda sahne aldı. Sahne öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın kendisine yönelik 'nafaka ödemiyor' sözlerini doğruladı.
"Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum. Ama tabi daha çok borcum var."
"Canımı mı alacak?"
"Devlete vergi borcum var. Yapılandırmaya alacaklar. Halkbank'a borcum var, onları da yapılandıracaklar. Canımı mı alacak? Başka çaremiz yok. Çalışacağız, insanları eğlendireceğiz, kazanıp ödeyeceğiz."