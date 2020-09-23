Serdar Ortaç'tan eski eşinin "5-6 aydır nafaka ödemiyor" sözlerine yanıt: Canımı mı alacak?

Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam İstanbul Ataşehir'de bir AVM'deki mekanda sahne aldı. Sahne öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın kendisine yönelik 'nafaka ödemiyor' sözlerini doğruladı.

SNOB Magazin'in haberine göre, Serdar Ortaç, eski eşi Chloe’nin “nafaka ödemiyor” sözlerine şu yanıtı verdi;



"Kız bu konuda çok haklı. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu. Sonra mesaj attı. ‘Serdar burada aç mı kalayım? Burada ihtiyaçlarım oluyor" yazmış."