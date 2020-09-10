Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: 5-6 aydır nafaka ödemiyor, canı sağ olsun

Şarkıcı Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından memleketine dönen Chloe Loughnan, "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun" dedi.

İrlanda’daki hayatına ilişkin konuşan ünlü manken, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Serdar Ortaç, boşandıkları dönem, “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” açıklamasını yapmıştı.

Chloe Loughnan, Ortaç'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum" dedi.