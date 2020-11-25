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Serbest bırakılan metal işçileri sendikal hakları için yeniden Ankara yolunda: Çocuklarımızın geleceği için yürüyoruz

"Bizi sendikalı olduğumuz için işten attılar, baskı ve mobbingler uygulandı"

25 Kasım 2020 13:38

Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri, sendikal haklarının tanınması talebiyle Gebze'den Ankara'ya yürüyüş başlattı. Evrensel'de yer alan habere göre dünkü yürüyüşte gözaltına alınan 97 kişi serbest bırakıldı.

Yürüyüş öncesi gerçekleştirilen açıklamaya Petrol-İş, Eğitim Sen, CHP, EMEP, DİP ve SEP destek verdi.

YOL TV mikrofonuna konuşan bir işçiler, "Bizi sendikalı olduğumuz için işten attılar, bizler de en doğal hakkımız olan anayasal hakkımızı istedik. Baskı ve mobbingler uygulandı. Ankara'ya yürüme sebebimiz çocuğumuzun geleceği. Valiliğin verdiği gözaltı kararı Türkiye'ye çok büyük bir ayıptır. Bugün önümüze devam ediyoruz, gideceğiz ve Ankara'da sesimizi bir şekilde duyuracağız" dediler. 

Sendikal haklarının tanınması talebiyle Gebze'den Ankara'ya yürümek isteyen Birleşik Metal-İş üyesi işçiler dün polis zoruyla engellendi. Sendikanın Gebze 1 No'lu şubesi önünde bulunan işçiler, sendika yöneticileri, desteğe gelen diğer sendikaların ve siyasi partilerin üye ve yöneticileri de dahil olmak üzere toplamda 97 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

TIKLAYINIZ - Birleşik Metal-İş'in yürüyüşünde 99 kişi gözaltına alındı; polis işçinin yüzüne yumruk attı

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