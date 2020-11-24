Birleşik Metal-İş'in yürüyüşünde 99 kişi gözaltına alındı; polis işçinin yüzüne yumruk attı

Sendikal haklarının tanınması talebiyle Gebze'den Ankara'ya yürümek isteyen Birleşik Metal-İş üyesi işçiler polis müdahalesi ile karşılaştı. Evrensel'de yer alan habere göre, sendikanın Gebze 1 No'lu şubesi önünde bulunan işçiler, sendika yöneticileri, desteğe gelen diğer sendikaların ve siyasi partilerin üye ve yöneticileri de dahil toplamda 99 kişi gözaltına alındı ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. SoL Haber Portalı logolu görüntülerde, gözaltı anlarında polisin bir işçiyi yere yatırarak, yüzüne yumruk attığı görüldü.

Gebze'de Birleşik Metal-İş sendikasının örgütlü olduğu fabrikalarda da işçiler, Ankara'ya yürümek isteyen arkadaşlarının engellenmesini ve gözaltına alınmasını protesto etmek için eylemler düzenledi.

Birleşik Metal-İş, yarın (25 Kasım Çarşamba) saat 10.00'da Gebze Şubesi önünde yeniden bir araya geleceklerini ve Ankara'ya yürümekte kararlı olduklarını duyurdu.